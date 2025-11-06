 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Онищенко оценил предложение сократить летние каникулы для школьников

Онищенко: сокращение летних каникул нельзя распространять на младшие классы
Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

Инициатива по сокращению летних каникул для школьников требует тщательного изучения, заявил «РИА Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, рассматривать этот вопрос необходимо в совокупности с учебной нагрузкой, а также с тем, как подобное решение повлияет на оплату труда учителей. Как обратил внимание Онищенко, зарплата педагогов рассчитывается по рабочим дням, а не только по количеству часов, что требует отдельного финансирования. Он также отметил, что летом во многих школах традиционно проводятся ремонтные работы.

Как выглядит календарь школьных каникул на 2025–2026 учебный год
Общество
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Не будем (этой инициативе. — РБК) говорить ни «да», ни «нет», ее надо соответствующим образом проработать и поискать решение. Для каких-то классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то — точно нет. Во всяком случае, для начальной школы я бы этого не делал. Потому что дети в таком возрасте — для них это очень трудный период. Надо со всех сторон этот вопрос изучать», — заключил Онищенко.

С предложением сократить летние школьные каникулы выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее мнению, июнь следует сделать учебным месяцем, но посвятить его творческим и практическим предметам. При этом количество уроков можно сократить, чтобы снизить нагрузку на учеников, считает Ярославская.

