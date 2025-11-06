Число приостановивших полеты аэропортов России возросло до 13
Аэропорты Оренбурга и Уфы приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Об ограничениях он заявил в 06:32 мск. Кореняко напомнил, что эти меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Авиагавани Оренбурга и Уфы стали двенадцатой и тринадцатой по счету, где запретили взлет и посадку в течение ночи.
Ограничения также задействовали в аэропортах Волгограда, Саратова (Гагарин), Иваново (Южный), Пензы, Ульяновска (Баратаевка), Ярославля (Туношна), Краснодара (Пашковский), Самары (Курумоч), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Нижнекамска (Татарстан). О принятых в отношении них мерах Росавиация сообщала с 22:20 мск.
В аэропортах Пензы и Саратова запрет на полеты уже снят.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов. Так, Оренбурге объявили беспилотную опасность и ввели план «Ковер». Кроме того, губернатор Волгоградской области заявил о массированной атаке БПЛА на регион, которую, по состоянию на 03:50 мск, отражала ПВО.
План «Ковер» — это особый авиационный режим, вводимый при нарушении границы или появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его объявления все самолеты обязаны покинуть зону или немедленно приземлиться. Сигнал поступает гражданским бортам от диспетчеров, военным — от дежурного ПВО.
