Число приостановивших полеты аэропортов России возросло до 13

Аэропорты Оренбурга и Уфы приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об ограничениях он заявил в 06:32 мск. Кореняко напомнил, что эти меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Авиагавани Оренбурга и Уфы стали двенадцатой и тринадцатой по счету, где запретили взлет и посадку в течение ночи.

Ограничения также задействовали в аэропортах Волгограда, Саратова (Гагарин), Иваново (Южный), Пензы, Ульяновска (Баратаевка), Ярославля (Туношна), Краснодара (Пашковский), Самары (Курумоч), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Нижнекамска (Татарстан). О принятых в отношении них мерах Росавиация сообщала с 22:20 мск.

В аэропортах Пензы и Саратова запрет на полеты уже снят.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов. Так, Оренбурге объявили беспилотную опасность и ввели план «Ковер». Кроме того, губернатор Волгоградской области заявил о массированной атаке БПЛА на регион, которую, по состоянию на 03:50 мск, отражала ПВО.

План «Ковер» — это особый авиационный режим, вводимый при нарушении границы или появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его объявления все самолеты обязаны покинуть зону или немедленно приземлиться. Сигнал поступает гражданским бортам от диспетчеров, военным — от дежурного ПВО.