 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Минтруде оценили число самозанятых, получающих пенсии

Замминистра труда Пудов: более 900 тыс. самозанятых в России получают пенсии
Фото: LS92 / Shutterstock
Фото: LS92 / Shutterstock

Около 923 тыс. самозанятых в России получают пенсии, включая выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра труда Андрей Пудов на круглом столе в Совете Федерации. Он также отметил, что самозанятые могут формировать пенсионные права через добровольные взносы.

Из 14 млн зарегистрированных самозанятых более половины совмещают такую деятельность с работой по найму или гражданско-правовыми договорами. Пудов уточнил, что самозанятые могут вступать в добровольные отношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), уплачивая взносы для формирования пенсионных прав.

При отсутствии прав на страховую пенсию самозанятые могут претендовать на социальную пенсию, которая назначается мужчинам в 70 лет, женщинам — в 65 лет. Социальная пенсия выплачивается только неработающим гражданам за счет средств федерального бюджета.

Замминистра подчеркнул, что вопрос пенсионного обеспечения самозанятых в рамках государственной системы урегулирован.

22 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страховые пенсии как неработающим, так и работающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2026 года сразу на 7,6%.

«Социальная политика — первый приоритет. В проекте бюджета в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств», — отметил Силуанов.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
самозанятые Пенсия выплаты соцвыплаты
Материалы по теме
Силуанов рассказал, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Как вертикальная интеграция помогает финтеху снижать издержки РБК Компании, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Сын звезды «Интернов» проиграл апелляцию на срок за дропперство Общество, 17:27
«Яндекс» обсудит с вендорами расширение функций «Алисы» на смартфонах Технологии и медиа, 17:25
Бывшего замначальника тыла Росгвардии осудили на 9 лет за взятку Общество, 17:19
Лукашенко заявил, что «всегда спорит» с Лавровым при встрече Политика, 17:15
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Эксперты заявили о восстановлении спроса на вторичное жилье в России Недвижимость, 17:14
Bloomberg рассказал о разрушительном воздействии ИИ на мировую экономику Общество, 17:14
Ротация против текучки: как в «Додо Пицце» удерживают сотрудников Образование, 17:10
Госдума одобрила закон об освобождении от платы за капремонт Недвижимость, 17:08
Экс-главу «Укрэнерго» задержали по подозрению в мошенничестве Политика, 17:03
Появилась третья в мире публичная компания с капитализацией свыше $4 трлн Бизнес, 17:00
В МВД сообщили об опьянении водителя, сбившего на Урале трех детей Общество, 17:00