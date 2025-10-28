В Минтруде оценили число самозанятых, получающих пенсии

Фото: LS92 / Shutterstock

Около 923 тыс. самозанятых в России получают пенсии, включая выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра труда Андрей Пудов на круглом столе в Совете Федерации. Он также отметил, что самозанятые могут формировать пенсионные права через добровольные взносы.

Из 14 млн зарегистрированных самозанятых более половины совмещают такую деятельность с работой по найму или гражданско-правовыми договорами. Пудов уточнил, что самозанятые могут вступать в добровольные отношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), уплачивая взносы для формирования пенсионных прав.

При отсутствии прав на страховую пенсию самозанятые могут претендовать на социальную пенсию, которая назначается мужчинам в 70 лет, женщинам — в 65 лет. Социальная пенсия выплачивается только неработающим гражданам за счет средств федерального бюджета.

Замминистра подчеркнул, что вопрос пенсионного обеспечения самозанятых в рамках государственной системы урегулирован.

22 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страховые пенсии как неработающим, так и работающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2026 года сразу на 7,6%.

«Социальная политика — первый приоритет. В проекте бюджета в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств», — отметил Силуанов.