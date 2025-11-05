 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Украинские власти перестали отправлять поезда в Славянск и Краматорск

Сюжет
Военная операция на Украине

Маршрут поездов краматорского направления временно ограничили границами Харьковской области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале. Ограничения также касаются пригородного сообщения, включая направления Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок.

Филашкин пояснил, что это тяжелое решение, но важное для «сохранения жизней». «Решение продиктовано факторами безопасности, поэтому пассажиры всех пяти поездов дальнего следования краматорского направления получают детализированные оповещения о конечной станции в приложении УЗ непосредственно в день отправки», — написал он.

По словам Филашкина, между Краматорском — Славянском и временной конечной станцией появятся автобусные шаттлы. Он пообещал, что движение будет восстановлено, когда это будет возможно.

Согласно переписи населения 2001 года, в Краматорске проживали 181 025 человек. К 1 января 2022 года украинская статистика оценивала численность города в 147 145 жителей.

Краматорск находится в 95 км к северо-западу от Донецка и вместе со Славянском и Константиновкой образует крупную городскую агломерацию вдоль берега реки Казенный Торец. После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году эта агломерация стала одной из главных целей российских военных, поскольку она является самым важным транспортно-логистическим узлом и укрепленным районом северного Донбасса.

В июле Филашкин призвал жителей Краматорска покинуть город из-за обстрелов. Тогда же он добавил, что «обстановка с каждым днем становится все сложнее». В конце августа Financial Times написала, что укрепленные населенные пункты на севере ДНР для Украины остаются последней крупной линией обороны в регионе. Газета указала, что «пояс крепостей» начинается от Константиновки, за которой идут Дружковка, Краматорск и Славянск — тоже часть пояса.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Краматорск Украина Славянск поезда
