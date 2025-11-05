Бортников попросил у Путина время для ответа о ядерных испытаниях США

Александр Бортников (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Директор ФСБ России Александр Бортников попросил президента России Владимира Путина предоставить время на подготовку предложений в связи с возможными ядерными испытаниями США. С такой просьбой он обратился к главе государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

По словам главы ФСБ, он согласен с тем, что к вопросу ядерных испытаний необходимо отнестись серьезно. При этом он подчеркнул, что для принятия конкретных решений «возникает очень много вопросов».

«В связи с этим я прошу Вас дать нам время для того, чтобы в этом всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения», — заявил Бортников.

Начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям из-за действий и заявлений властей США в ходе совещания призвал министр обороны Андрей Белоусов. В ответ Путин поручил собрать информацию и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний.