Бортников попросил у Путина время для ответа о ядерных испытаниях США
Директор ФСБ России Александр Бортников попросил президента России Владимира Путина предоставить время на подготовку предложений в связи с возможными ядерными испытаниями США. С такой просьбой он обратился к главе государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.
По словам главы ФСБ, он согласен с тем, что к вопросу ядерных испытаний необходимо отнестись серьезно. При этом он подчеркнул, что для принятия конкретных решений «возникает очень много вопросов».
«В связи с этим я прошу Вас дать нам время для того, чтобы в этом всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения», — заявил Бортников.
Начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям из-за действий и заявлений властей США в ходе совещания призвал министр обороны Андрей Белоусов. В ответ Путин поручил собрать информацию и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний.
