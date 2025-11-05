 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Бортников попросил у Путина время для ответа о ядерных испытаниях США

Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Директор ФСБ России Александр Бортников попросил президента России Владимира Путина предоставить время на подготовку предложений в связи с возможными ядерными испытаниями США. С такой просьбой он обратился к главе государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

По словам главы ФСБ, он согласен с тем, что к вопросу ядерных испытаний необходимо отнестись серьезно. При этом он подчеркнул, что для принятия конкретных решений «возникает очень много вопросов».

«В связи с этим я прошу Вас дать нам время для того, чтобы в этом всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения», — заявил Бортников.

Белоусов заявил о готовности полигона на Новой Земле к ядерным испытаниям
Политика
Андрей Белоусов

Начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям из-за действий и заявлений властей США в ходе совещания призвал министр обороны Андрей Белоусов. В ответ Путин поручил собрать информацию и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Анастасия Луценко
Александр Бортников Владимир Путин ФСБ Совбез ядерные испытания США
Александр Бортников фото
Александр Бортников
Директор ФСБ
15 ноября 1951 года
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
