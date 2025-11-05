В Крыму возбудили дело о хищении 5 млн рублей при выполнении оборонзаказа

Фото: МВД по Республике Крым / Telegram

В Крыму возбуждено уголовное дело о хищении более 5 млн руб. бюджетных средств. В мошенничестве подозревается 40-летний житель Севастополя, участвовавший в исполнении гособоронзаказа, об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По данным следствия, с 2015 года мужчина был управляющим партнером компании, занимавшейся ремонтом транспорта. Фирма заключила через посредника из Татарстана контракты с Минобороны на обслуживание автомобилей «КАМАЗ» и поставку материалов. С июня 2022 по декабрь 2024 года подозреваемый вносил ложные данные в отчетность, завышая объемы выполненных работ. Поступившие средства он обналичивал.

В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, печати, а также оригиналы документации с подложными сведениями, подтверждающими факты мошенничества. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Следствие устанавливает других участников схемы.

Ранее Мещанский суд Москвы вынес приговор руководителям пермского телефонного завода «Телта» по аналогичному делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. Учредитель предприятия Игорь Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина получили от семи до семи с половиной лет лишения свободы, а также крупные штрафы. Следствие установило, что в 2014–2015 годах топ-менеджеры предоставили ложные сведения о стоимости комплектующих и похитили более 33 млн рублей, предназначенных для производства телефонных аппаратов для нужд Минобороны.