Общество⁠,
0

В Минздраве рассказали о состоянии получивших ожоги глаз в Абакане

Минздрав: у получивших ожоги глаз в Абакане не будет тяжелых последствий
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Состояние пострадавших после просмотра фильма с включенной бактерицидной лампой в кинотеатре Абакана удовлетворительное, тяжелых последствий у них не будет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав республики.

«Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении, никто не госпитализирован», — сказал представитель министерства.

По данным минздрава, помощь потребовалась 32 пациентам с поражением сетчатки глаз. Среди пострадавших 20 несовершеннолетних.

Ранее Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в кинотеатре по ч. 1 ст. 238 УК. Пострадавших допросят об обстоятельствах произошедшего, следователи проведут экспертизы.

Сам инцидент произошел днем 3 ноября во время киносеанса в малом зале в кинотеатре по улице Т. Шевченко. Там оставили включенной бактерицидную лампу во время сеанса.

Валерия Доброва
Абакан ожоги Минздрав
Материалы по теме
В Хакасии не менее 15 человек получили ожоги глаз в кинотеатре
Общество
В Якутске пациенты получили ожоги глаз после кварцевания в кабинете КТ
Общество
В Нижнем Новгороде кадеты получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы
Общество
