В Минздраве рассказали о состоянии получивших ожоги глаз в Абакане
Состояние пострадавших после просмотра фильма с включенной бактерицидной лампой в кинотеатре Абакана удовлетворительное, тяжелых последствий у них не будет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав республики.
«Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении, никто не госпитализирован», — сказал представитель министерства.
По данным минздрава, помощь потребовалась 32 пациентам с поражением сетчатки глаз. Среди пострадавших 20 несовершеннолетних.
Ранее Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в кинотеатре по ч. 1 ст. 238 УК. Пострадавших допросят об обстоятельствах произошедшего, следователи проведут экспертизы.
Сам инцидент произошел днем 3 ноября во время киносеанса в малом зале в кинотеатре по улице Т. Шевченко. Там оставили включенной бактерицидную лампу во время сеанса.
