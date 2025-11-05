Глава разведки Австралии заявил о беспрецедентном уровне слежки
На фоне многочисленных военных конфликтов иностранные государства стали шпионить за гражданами Австралии чаще, чем когда-либо в истории страны, заявил глава австралийской разведывательной службы Майк Берджесс, выступая с лекцией в Институте Лоуи в Сиднее.
Стенограмма выступления опубликована на сайте института.
Он отметил, что катализатором беспрецедентного уровня слежки за австралийцами стали конфликты на Украине, Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море, Кашмире, Тайваньском проливе и на Корейском полуострове.
«Больше австралийцев становятся жертвами шпионажа и иностранного вмешательства, чем когда-либо прежде <...> Австралия никогда не сталкивалась с таким количеством различных угроз такого масштаба одновременно», — сказал Берджесс.
Он также рассказал, что ранее иностранная разведывательная служба (он не уточнил, о какой стране идет речь) попыталась завербовать нескольких австралийцев, чтобы выведать информацию об экономике Австралии, полезных ископаемых и трехстороннем оборонном альянсе между Австралией, Великобританией и США (AUKUS).
По словам Берджесса, особую опасность представляют алгоритмы социальных сетей и искусственного интеллекта.
