Политика⁠,
0

Глава разведки Австралии заявил о беспрецедентном уровне слежки

Майк Берджесс
Майк Берджесс (Фото: Hollie Adams / Reuters)

На фоне многочисленных военных конфликтов иностранные государства стали шпионить за гражданами Австралии чаще, чем когда-либо в истории страны, заявил глава австралийской разведывательной службы Майк Берджесс, выступая с лекцией в Институте Лоуи в Сиднее.

Стенограмма выступления опубликована на сайте института.

Он отметил, что катализатором беспрецедентного уровня слежки за австралийцами стали конфликты на Украине, Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море, Кашмире, Тайваньском проливе и на Корейском полуострове.

«Больше австралийцев становятся жертвами шпионажа и иностранного вмешательства, чем когда-либо прежде <...> Австралия никогда не сталкивалась с таким количеством различных угроз такого масштаба одновременно», — сказал Берджесс.

Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками
Политика
Борис Писториус

Он также рассказал, что ранее иностранная разведывательная служба (он не уточнил, о какой стране идет речь) попыталась завербовать нескольких австралийцев, чтобы выведать информацию об экономике Австралии, полезных ископаемых и трехстороннем оборонном альянсе между Австралией, Великобританией и США (AUKUS).

По словам Берджесса, особую опасность представляют алгоритмы социальных сетей и искусственного интеллекта.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Александра Озерова
Австралия шпионаж слежка разведывательные данные разведка
