 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Goldman Sachs дал прогноз роста цен на золото на фоне рекордов

Goldman Sachs спрогнозировал рост цен на золото до $4900 за унцию
7 октября на бирже цена унции золота достигла $4000. В Goldman Sachs считают, что к концу следующего года золото прибавит еще почти тысячу долларов в цене
Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press
Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Цены на золото могут достичь $4900 за унцию к концу 2026 года, прогнозирует банк Goldman Sachs, передает The Wall Street Journal.

7 октября стоимость этого драгоценного металла достигла нового рекорда $4000 за тройскую унцию на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX).

Аналитики Лина Томас и Дан Стрейвен считают, что рост не остановится из-за того, что центральные банки будут продолжать пополнять свои золотые запасы, в особенности — из развивающихся стран, проводя «структурную диверсификацию своих резервов в пользу золота». Кроме того, ожидается рост запасов золота в биржевых фондах ETF.

Цены на золото обновили исторический максимум
Финансы
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

За год цены на золото выросли примерно в полтора раза: 7 октября прошлого года цена за унцию составляла $2713.

Нынешний рекорд был достигнут на фоне приостановки работы правительства США (шатдауна) впервые почти за семь лет, так как в стране не был согласован бюджет на новый финансовый год с 1 октября, а также ожидания снижения ставки ФРС. Кроме того, сейчас наблюдается политическая нестабильность во Франции и Японии, где ушли в отставку премьер-министры Себастьян Лекорню и Сигэру Исиба.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Золото рост цен Goldman Sachs
Материалы по теме
Цены на золото обновили исторический максимум
Финансы
На границе с Китаем в тайнике автобуса нашли слитки золота на ₽22 млн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Трамп назвал шатдаун в США результатом «камикадзе-атаки» демократов Политика, 20:54
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Премьер Дании фразой про монстра объяснила идею запретить детям соцсети Технологии и медиа, 20:34
Суд арестовал фигуранта дела о гибели людей от суррогатного алкоголя Общество, 20:30
Теннисист из Монако впервые в истории вышел в 1/4 финала «Мастерс» Спорт, 20:17
Что посоветовал инвесторам миллиардер Рэй Далио Инвестиции, 20:16
Владельцев оператора сотовой связи «Ланта» признали экстремистами Общество, 20:13
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Эстонскому военному дали почти пять лет за шпионаж в пользу России Политика, 20:07
Хоккеист получил штраф в матче КХЛ за игру двумя клюшками Спорт, 20:05
Трамп оценил, насколько сложно урегулировать конфликт на Украине Политика, 20:03
Мерц заявил о возможности пенсионной реформы в Германии Политика, 19:58
В России появится институт для социальных архитекторов Политика, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Goldman Sachs дал прогноз роста цен на золото на фоне рекордов Финансы, 19:49