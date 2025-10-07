Goldman Sachs дал прогноз роста цен на золото на фоне рекордов

Goldman Sachs спрогнозировал рост цен на золото до $4900 за унцию

7 октября на бирже цена унции золота достигла $4000. В Goldman Sachs считают, что к концу следующего года золото прибавит еще почти тысячу долларов в цене

Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Цены на золото могут достичь $4900 за унцию к концу 2026 года, прогнозирует банк Goldman Sachs, передает The Wall Street Journal.

7 октября стоимость этого драгоценного металла достигла нового рекорда $4000 за тройскую унцию на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX).

Аналитики Лина Томас и Дан Стрейвен считают, что рост не остановится из-за того, что центральные банки будут продолжать пополнять свои золотые запасы, в особенности — из развивающихся стран, проводя «структурную диверсификацию своих резервов в пользу золота». Кроме того, ожидается рост запасов золота в биржевых фондах ETF.

За год цены на золото выросли примерно в полтора раза: 7 октября прошлого года цена за унцию составляла $2713.

Нынешний рекорд был достигнут на фоне приостановки работы правительства США (шатдауна) впервые почти за семь лет, так как в стране не был согласован бюджет на новый финансовый год с 1 октября, а также ожидания снижения ставки ФРС. Кроме того, сейчас наблюдается политическая нестабильность во Франции и Японии, где ушли в отставку премьер-министры Себастьян Лекорню и Сигэру Исиба.