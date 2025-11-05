 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
На Камчатке самолет АН-26 задел световой фонарь при посадке в Палане

Самолет АН-26, выполнявший рейс «Петропавловск-Камчатский – Палана», при посадке задел стойкой шасси фонарь светового огня. Воздушное судно благополучно приземлилось, пострадавших нет. Об этом сообщило  Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в телеграм-канале.

По предварительным данным, повреждения получил только фонарь светового огня, размер ущерба устанавливается.

Следователи проводят доследственную проверку по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В аэропорту Иркутска самолет при вылете задел крылом микроавтобус
Общество
Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

13 октября в аэропорту Иркутска самолет турецкой авиакомпании Zafer Air, вылетавший в Шанхай, при выруливании со стоянки задел концом крыла микроавтобус. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в телеграм-канале. Никто не пострадал, но рейс был отменен. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку.

Умер телеведущий Юрий Николаев
