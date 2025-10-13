В аэропорту Иркутска самолет при вылете задел крылом микроавтобус
В аэропорту Иркутска самолет турецкой авиакомпании Zafer air, вылетавший в Шанхай, при выруливании со стоянки задел микроавтобус концом крыла. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в телеграм-канале.
Инцидент произошел накануне. Пассажиры самолета и люди в автобусе не пострадали.
Вылет рейса отменили. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку.
В августе в аэропорту Тюмени самолет Ан-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 40 пассажиров. Никто не пострадал.
