 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В аэропорту Иркутска самолет при вылете задел крылом микроавтобус

В аэропорту Иркутска самолет турецкой авиакомпании Zafer air, вылетавший в Шанхай, при выруливании со стоянки задел микроавтобус концом крыла. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

Инцидент произошел накануне. Пассажиры самолета и люди в автобусе не пострадали.

Вылет рейса отменили. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку.

В Италии разбился военный самолет
Общество
Самолет&nbsp;T-260B

В августе в аэропорту Тюмени самолет Ан-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 40 пассажиров. Никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Иркутск самолет прокуратура
Материалы по теме
В Калифорнии возле пляжа разбился вертолет
Общество
Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области
Политика
В Саратовской области Ан-2 задел провода и упал на поле
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Консул сообщил о наличии россиян в нелегальном колл-центре в Мьянме Общество, 05:59
НАТО заявило об обнаружении «российской подлодки» у берегов Франции Политика, 05:45
В Иркутской области подросток зарезал школьницу и свою соседку Общество, 05:07
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В аэропорту Иркутска самолет при вылете задел крылом микроавтобус Общество, 04:45
Оппозиция предложит вотум недоверия в первые сутки нового кабмина Франции Политика, 04:36
Трамп рассказал о «хороших» разговорах с Зеленским насчет оружия Политика, 04:18
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Власти назвали причину пожара в многоэтажке в ЛНР, где погибли двое Общество, 04:08
WSJ рассказала, как Трамп превратил в ад жизни 37 помилованных Байденом Политика, 04:00
Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в ЛНР Общество, 03:38
Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру проиндексировали Общество, 03:25
Мэр Одессы заявил о попытках лишить его гражданства Украины Политика, 03:03
ТАСС узнал о новой просьбе Блиновской отсрочить отбывание наказания Общество, 02:50
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31