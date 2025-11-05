 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мособлдума опровергла поддержку проекта о возвращении продуктовых талонов

Голубев: Мособлдума не поддержала проект о введении продовольственных талонов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московская областная дума не поддержала законопроект о выдаче продовольственных сертификатов нуждающимся малоимущим гражданам для покупки продуктов питания, заявил ТАСС председатель комитета думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. 

Инициатива предлагает закрепить на федеральном уровне данное положение. Мособлдумой она была рассмотрена на заседании 30 октября и отклонена.

Голубев объяснил, что законопроект не учитывает действующие меры поддержки различных категорий граждан. Например, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам уже оказывается помощь в продуктовой форме. Кроме того, на федеральном уровне есть прямые денежные выплаты, которые можно тратить на продукты. 

При этом в действующем законе не установлена обязанность магазинов принимать продовольственные сертификаты вместо денег. Предлагаемый проект также не прописывает подобный механизм, отметил Голубев.

О планах ввести продуктовые талоны ранее писал «Московский комсомолец». При этом в публикации говорилось, что инициатива затронет только Подмосковье. 

В Госдуме предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

С 2025 года в Калининградской области были введены продуктовые социальные карты для некоторых категорий граждан. Об этом сообщал глава региона Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, мера поддержки будет распространяться на «незащищенные категории граждан». 

В 2022 году власти Калининградской области на три месяца уже вводили выплаты на покупку продуктов питания для неработающих пенсионеров и многодетных семей. С апреля по июль они получили в общей сложности 6 тыс. руб. (по 2 тыс. руб. ежемесячно).

Умер телеведущий Юрий Николаев
