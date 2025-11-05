Дипломаты рассказали о поисках пропавшей в турецкой Анталье россиянки

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Генеральное консульство России в Анталье оказывает турецкой полиции необходимое содействие в продолжающихся поисках пропавшей россиянки Ирины Киселевой, сообщили РБК в диппредставительстве. Дипломаты отправили сына туристки на родину и поддерживают связь с ее семьей.

«Генконсульство продолжит держать данную ситуацию на приоритетном контроле», — сказали в дипмиссии.

Об исчезновении в конце октября 2025 года жительницы Петербурга сообщил ранее телеканал «78». По его информации, Киселева приехала на отдых в Анталью вместе с 12-летним сыном за пять дней до этого. Они поселились в Royal Atlantis Spa & Resort. Вечером 31 октября женщина оставила ребенка в номере, покинула гостиницу и не вернулась.

Позднее местная полиция выяснила, что Киселева направилась на пляж с другим постояльцем отеля, с которым познакомилась накануне. Последним, кто, предположительно, видел женщину был уборщик пляжа. По его словам, она спала в шезлонге.

Как сообщает телеграм-канал «112», спасатели полностью обследовали береговую линию, но поиски пока не принесли результата.