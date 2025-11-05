Дипломаты рассказали о поисках пропавшей в турецкой Анталье россиянки
Генеральное консульство России в Анталье оказывает турецкой полиции необходимое содействие в продолжающихся поисках пропавшей россиянки Ирины Киселевой, сообщили РБК в диппредставительстве. Дипломаты отправили сына туристки на родину и поддерживают связь с ее семьей.
«Генконсульство продолжит держать данную ситуацию на приоритетном контроле», — сказали в дипмиссии.
Об исчезновении в конце октября 2025 года жительницы Петербурга сообщил ранее телеканал «78». По его информации, Киселева приехала на отдых в Анталью вместе с 12-летним сыном за пять дней до этого. Они поселились в Royal Atlantis Spa & Resort. Вечером 31 октября женщина оставила ребенка в номере, покинула гостиницу и не вернулась.
Позднее местная полиция выяснила, что Киселева направилась на пляж с другим постояльцем отеля, с которым познакомилась накануне. Последним, кто, предположительно, видел женщину был уборщик пляжа. По его словам, она спала в шезлонге.
Как сообщает телеграм-канал «112», спасатели полностью обследовали береговую линию, но поиски пока не принесли результата.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев