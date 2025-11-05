 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Дипломаты рассказали о поисках пропавшей в турецкой Анталье россиянки

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Генеральное консульство России в Анталье оказывает турецкой полиции необходимое содействие в продолжающихся поисках пропавшей россиянки Ирины Киселевой, сообщили РБК в диппредставительстве. Дипломаты отправили сына туристки на родину и поддерживают связь с ее семьей.

«Генконсульство продолжит держать данную ситуацию на приоритетном контроле», — сказали в дипмиссии.

Российский турист пропал на пляже Пхукета
Общество
Фото:Kusoldharm Phuket Foundation

Об исчезновении в конце октября 2025 года жительницы Петербурга сообщил ранее телеканал «78». По его информации, Киселева приехала на отдых в Анталью вместе с 12-летним сыном за пять дней до этого. Они поселились в Royal Atlantis Spa & Resort. Вечером 31 октября женщина оставила ребенка в номере, покинула гостиницу и не вернулась.

Позднее местная полиция выяснила, что Киселева направилась на пляж с другим постояльцем отеля, с которым познакомилась накануне. Последним, кто, предположительно, видел женщину был уборщик пляжа. По его словам, она спала в шезлонге.

Как сообщает телеграм-канал «112», спасатели полностью обследовали береговую линию, но поиски пока не принесли результата.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Денис Малышев, Анастасия Серова Анастасия Серова
Анталья Генеральное консульство туристка из России полиция
Материалы по теме
Российская туристка получила срок за поджог тополиного пуха в Сеуле
Общество
У российской туристки изъяли чучело сиамского крокодила
Общество
Туроператор отверг версию захвата российских туристов для работы в Мьянме
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Суд в Германии приговорил медика к пожизненному за убийство пациентов Общество, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
МВД выступило против наделения Интерпола правом исключать страны-члены Политика, 15:59
В Белгородской области задержали военного, подозреваемого в убийстве Политика, 15:56
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Россиянка сыграет на Итоговом турнире WTA из-за снятия американки Спорт, 15:45
Как решить проблему, с которой компания жила годами — 5 техник Образование, 15:41
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Министр спорта Дегтярев заявил, что отмены Fan ID не будет Спорт, 15:37
FT рассказала о советских бомбах, которые «дают преимущество России» Политика, 15:35
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева Общество, 15:34
Дизайнер с хладно­кровием врача: 25 лет Алены Ахмадуллиной в моде Стиль, 15:30
Россия и Шри-Ланка начали учения «Тропа росомахи» Политика, 15:28
«Европлан» объявил дивиденды с доходностью cвыше 10% Инвестиции, 15:25
Покупатель активов ЛУКОЙЛа за рубежом предупредил о перенасыщении рынка Экономика, 15:23