В Южной Корее мужчина спас сотни жизней, став донором после смерти

В Южной Корее мужчина после смерти спас около 100 человек, став донором органов

Мун Чжу Хван (Фото: Korea Organ Donation Agency)

60-летний Мун Чжу Хван подарил шанс на жизнь примерно 100 пациентам, пожертвовав свои органы после смерти, передает издание Korea JoongAng Daily.

Мун скончался 9 августа 2025 года. После внезапной потери сознания его доставили в больницу, где врачи зафиксировали смерть мозга. Донорские органы и ткани Муна были переданы в Национальный институт управления органами, тканями и кровью для использования в медицинских целях, так как при жизни Мун Чжу Хван зарегистрировался в реестре доноров органов. По данным специалистов, ткани смогут храниться до пяти лет и помогут примерно 100 пациентам. Семья Муна согласилась на донорство, уважая его желание помочь другим в конце жизни.

«Мы глубоко признательны господину Мун Чжу Хвану и его семье за то, что они решили разделить свою жизнь с другими», — сказал Ли Сам Ёль, глава Корейского агентства по донорству органов.

В конце октября американский актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам «Иллюзия обмана» и «Социальная сеть», решил пожертвовать одну из своих почек незнакомому человеку. 42-летний актер подчеркнул, что это альтруистическое донорство, при котором орган передается человеку, которого он лично не знает.