Звезда «Иллюзии обмана» пожертвует почку незнакомцу

Американский актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам «Иллюзия обмана» и «Социальная сеть», решил пожертвовать одну из своих почек незнакомому человеку. Об этом двукратный номинант на премию «Оскар» сообщил в эфире шоу TODAY на телеканале NBC.

«Я стану донором почки через шесть недель. <...> Я не знаю почему. Меня укусил вирус донорства», — сказал Айзенберг.

По словам 42-летнего актера, решение о донорстве он принял самостоятельно. Он пояснил, что речь идет об альтруистическом пожертвовании, при котором донор передает орган человеку, которого не знает лично.

Айзенберг рассказал, что впервые задумался о донорстве около десяти лет назад, но реализовать идею удалось только сейчас — после того как он обратился в медицинский центр NYU Langone Health в Нью-Йорке.

Джесси Айзенберг — американский актер, сценарист и режиссер, наиболее известный по ролям в фильмах «Социальная сеть», «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и «Иллюзия обмана». За роль Марка Цукерберга в «Социальной сети» он был номинирован на премию «Оскар». Помимо актерской карьеры, Айзенберг известен участием в благотворительных проектах и активной гражданской позицией.

По данным Управления ресурсов и услуг здравоохранения (HRSA) США, в настоящее время в стране наблюдается нехватка донорских органов: по состоянию на октябрь 2025 года более 100 тыс. человек находятся в списке на ожидание трансплантации почки.

Согласно представленной HRSA информации, каждые восемь минут в лист ожидания на трансплантацию добавляется еще один человек.