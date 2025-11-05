Время ожидания плановой госпитализации в Москве сократилось вдвое

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

С начала 2025 года в Москве работает новая система бесшовной маршрутизации между поликлиниками и стационарами, благодаря которой уже получилось вдвое уменьшить сроки ожидания плановой медпомощи и также вдвое увеличить долю плановых госпитализаций. Об этом рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, врач поликлиники теперь при наличии показаний формирует единую заявку на госпитализацию, доступную профильным стационарам, которые предлагают сроки и условия лечения. Рассмотрение такой заявки занимает до 72 часов, участие пациента не требуется. «Если понадобится предварительная консультация, оператор Единого контактного центра свяжется с пациентом и запишет его на прием, — продолжила Ракова. — Если рекомендована сразу госпитализация, с пациентом свяжется сотрудник стационара и расскажет о порядке проведения процедуры. Теперь 40% пациентов минуют этап приема в консультативно-диагностическом отделении (КДО), что вдвое сократило сроки ожидания плановой медицинской помощи и увеличило долю плановых госпитализаций в два раза».

Вице-мэр также подчеркнула, что новый подход основан на принципе пациентоцентричности и стал возможен благодаря глубокой цифровизации столичной медицины. Так, данные из поликлиник доступны врачам КДО в электронной карте, а система предупреждает о дублировании исследований, сократив их количество в два-три раза. При необходимости Единый контакт-центр сам связывается с пациентом для записи на консультацию.

Ранее пациента направляли на очные визиты — сначала за направлением в поликлинике, затем на самостоятельную запись в КДО стационара, после чего требовалось повторное посещение поликлиники для оформления госпитализации. Новая экосистема упростила этот маршрут и перевела ключевые шаги в дистанционный формат.

Если решение о госпитализации нельзя принять сразу, пациент получает индивидуальный план обследований и консультаций. По статистике, 70% пациентов записываются на прием в первые десять дней после направления. Срок действия этого направления теперь увеличен до одного года, а дальнейшую маршрутизацию внутри стационара организует врач КДО. Направление на дообследование в поликлинику оформляется дистанционно, этой опцией ежемесячно пользуются более 3,4 тыс. москвичей.