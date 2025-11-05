 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Дагестане у выпившего за рулем автомобиль конфисковали для нужд военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Госавтоинспекция Дагестана
Фото: Госавтоинспекция Дагестана

Бабаюртовский райсуд Дагестана постановил конфисковать и передать для нужд военной операции автомобиль местного жителя, признанного виновным по ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения), сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана.

«Установлено, что в июле 2025 года подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, вновь сел за руль автомобиля Lada Priora в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

Уроженца Тляратинского района также приговорили к 250 часам обязательных работ с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Практика конфискации автомобилей у выпивших за рулем на нужды Минобороны существует и в других районах республики. Так, по данным администрации Махачкалы, в начале октября 2025 года судебные приставы Магарамкентского, Докузпаринского и Акушинского районов передали военным сразу пять авто, конфискованных у осужденных по ст. 264 Уголовного кодекса.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Денис Малышев
Дагестан Госавтоинспекция Вождение в нетрезвом виде конфискация имущества
Материалы по теме
В Бурятии предложили выплату за сообщения о пьяных водителях
Общество
ВС повторно поддержал лишение прав за пьяную езду на электросамокате
Общество
Суд разрешил изымать авто пьяных водителей, игнорируя материальный статус
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Компания с крипторезервом продала треть биткоинов для погашения долга Крипто, 12:55
В ЦСКА рассказали о состоянии избитого в ночном клубе юного баскетболиста Спорт, 12:55
В Эстонии задержали блогера по подозрению в связях с Россией Политика, 12:53
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Дело о покушении на Симоньян и Собчак суд рассмотрит в закрытом режиме Политика, 12:45
В Кремле назвали закрытой информацию о награжденных за «Посейдон» Политика, 12:41
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Акции NVIDIA и Palantir упали на ставке Майкла Бьюрри против компаний Инвестиции, 12:37
Кремль заявил о большом интересе журналистов посетить зоны окружения ВСУ Политика, 12:36
В МИДе заявили об отсутствии условий для встречи Путина и Трампа Политика, 12:36
Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ Спорт, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 12:29
Во Франции предложили не компенсировать депутатам расходы на алкоголь Вино, 12:28