В Дагестане у выпившего за рулем автомобиль конфисковали для нужд военных

Фото: Госавтоинспекция Дагестана

Бабаюртовский райсуд Дагестана постановил конфисковать и передать для нужд военной операции автомобиль местного жителя, признанного виновным по ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения), сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана.

«Установлено, что в июле 2025 года подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, вновь сел за руль автомобиля Lada Priora в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

Уроженца Тляратинского района также приговорили к 250 часам обязательных работ с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Практика конфискации автомобилей у выпивших за рулем на нужды Минобороны существует и в других районах республики. Так, по данным администрации Махачкалы, в начале октября 2025 года судебные приставы Магарамкентского, Докузпаринского и Акушинского районов передали военным сразу пять авто, конфискованных у осужденных по ст. 264 Уголовного кодекса.