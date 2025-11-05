На Украине женщину задержали за фото с флагом нацистской Германии
23-летняя киевлянка обвиняется в распространении нацистской символики в интернете, сообщили в украинской полиции. В августе этого года во время отдыха с друзьями женщина сделала фотографию с флагом с нацистской символикой и опубликовала ее в социальных сетях.
В ходе следственных действий полиция изъяла вещественные доказательства и предъявила обвинение по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы. Дело передано в суд.
В октябре на Украине группа молодых людей устроила нападение около синагоги в Оболонском районе — они выкрикивали антисемитские лозунги, демонстрировали нацистское приветствие и распыляли слезоточивый газ. Об этом сообщила киевская еврейская община в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Полиция начала проверку.
