Общество
На Украине женщину задержали за фото с флагом нацистской Германии

Фото: Полиция Киева

23-летняя киевлянка обвиняется в распространении нацистской символики в интернете, сообщили в украинской полиции. В августе этого года во время отдыха с друзьями женщина сделала фотографию с флагом с нацистской символикой и опубликовала ее в социальных сетях.

В ходе следственных действий полиция изъяла вещественные доказательства и предъявила обвинение по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы. Дело передано в суд.

В Киеве неизвестные с нацистской символикой напали на еврея у синагоги
Политика
Фото:РИА Новости

В октябре на Украине группа молодых людей устроила нападение около синагоги в Оболонском районе — они выкрикивали антисемитские лозунги, демонстрировали нацистское приветствие и распыляли слезоточивый газ. Об этом сообщила киевская еврейская община в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Полиция начала проверку.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина нацистская символика задержание
