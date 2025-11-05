Часть Сум осталась без воды из-за проблем с электроснабжением
В отдельных районах города Сумы на севере Украины с вечера 4 ноября зафиксированы перебои с подачей воды, сообщила в телеграм-канале местная коммунальная служба «Горводоканал».
По информации ведомства, один из водозаборных объектов оказался обесточен и был переведен на аварийно-резервное питание. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться по графику и с пониженным давлением с 5:00 до 10:00 по местному времени (с 6:00 до 11:00 мск).
Представители коммунальных служб отметили, что подача воды восстановится в полном объеме после стабилизации энергоснабжения.
В субботу, 1 ноября, в Сумской области Украины пропал свет. Глава областной военной администрации Олег Григоров уточнил, что без электричества остались часть Сумского района и Сумы. Он отметил, что больницы и экстренные службы города продолжают работать, а критическая инфраструктура переводится на резервное питание.
По словам Григорова, в районах без электричества были развернуты «пункты несокрушимости», где люди могут согреться и зарядить технику.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
