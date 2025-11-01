В Сумах и окрестностях пропал свет
В Сумской области Украины пропал свет, сообщила компания «Сумыоблэнерго» в телеграм-канале.
«Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — говорится в сообщении.
Свет отключен в части Сумского района и в самих Сумах, заявил губернатор Олег Григоров. «Больницы и экстренные службы работают, отопление в медицинских учреждениях сохранено. Идет процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание», — рассказал он в телеграм-канале.
По его словам, в районах без света развернуты «пункты несокрушимости» — специальные места, где люди могут согреться и зарядить технику.
Утром 1 ноября мэр города Александр Лысенко предупредил жителей города о перебоях и опубликовал график почасовых отключений света. «Пожалуйста, когда свет появляется, не включайте все энергоемкие приборы одновременно. При отключении лучше вытащить из розеток бытовые приборы», — написал он в телеграм-канале.
Позднее в течение дня он сообщал о нескольких взрывах в Сумах.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
