Военная операция на Украине⁠,
0

В Сумах и окрестностях пропал свет

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Сумской области Украины пропал свет, сообщила компания «Сумыоблэнерго» в телеграм-канале.

«Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — говорится в сообщении.

Свет отключен в части Сумского района и в самих Сумах, заявил губернатор Олег Григоров. «Больницы и экстренные службы работают, отопление в медицинских учреждениях сохранено. Идет процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание», — рассказал он в телеграм-канале.

По его словам, в районах без света развернуты «пункты несокрушимости» — специальные места, где люди могут согреться и зарядить технику.

Утром 1 ноября мэр города Александр Лысенко предупредил жителей города о перебоях и опубликовал график почасовых отключений света. «Пожалуйста, когда свет появляется, не включайте все энергоемкие приборы одновременно. При отключении лучше вытащить из розеток бытовые приборы», — написал он в телеграм-канале.

Позднее в течение дня он сообщал о нескольких взрывах в Сумах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Украина Военная операция на Украине Сумы Сумская область
