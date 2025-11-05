ФСБ задержала работавшего на спецслужбу НАТО москвича. Видео
ФСБ задержала жителя Москвы, собиравшего сведения об оппозиционно настроенных россиянах для спецслужбы одной из стран НАТО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По информации ФСБ, москвич 1988 года рождения передал представителю иностранной спецслужбы анкетные данные и другие сведения о россиянах «для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству».
Жителя столицы отправили под стражу, по месту его проживания провели обыски. Следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области возбудила уголовное дело о госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
