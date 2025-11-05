 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ФСБ задержала работавшего на спецслужбу НАТО москвича. Видео

ФСБ показала видео задержания работавшего на спецслужбу НАТО москвича
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ задержала работавшего на спецслужбу НАТО москвича. Видео
Video

ФСБ задержала жителя Москвы, собиравшего сведения об оппозиционно настроенных россиянах для спецслужбы одной из стран НАТО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По информации ФСБ, москвич 1988 года рождения передал представителю иностранной спецслужбы анкетные данные и другие сведения о россиянах «для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству».

ФСБ задержала в поезде мужчину, который ехал воевать за Украину. Видео
Общество

Жителя столицы отправили под стражу, по месту его проживания провели обыски. Следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области возбудила уголовное дело о госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Анастасия Луценко
ФСБ задержание НАТО госизмена
