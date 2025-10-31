ФСБ задержала в поезде мужчину, который ехал воевать за Украину. Видео

Video

ФСБ задержала в Республике Коми мужчину, которого подозревают в государственной измене. Его сняли с поезда, когда он ехал в Белгородскую область. По данным спецслужб, он планировал вступить в одно из украинских вооруженных формирований, запрещенных в России.

На кадрах, которые показала ФСБ, видно, что оперативники зашли в плацкартный вагон поезда и задержали подозреваемого, а потом его вывели из поезда.

Следствие полагает, что житель Печоры через Telegram вышел на кураторов украинской организации, признанной в России террористической. Он отправил им свои анкетные данные, а затем выполнил «проверочное задание» — сфотографировал и снял на видео стратегический объект местного топливно-энергетического комплекса. Таким образом он собирался доказать свою готовность работать против России. Его конечной целью был переезд на Украину для участия в боях против российской армии.

Следственное отделение УФСБ по Республике Коми возбудило несколько уголовных дел по ст. 275 УК (государственная измена), ч. 3 ст. 30 и ст. 275 УК (покушение на совершение государственной измены), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 УК (приготовление к совершению диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса), а также ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). В ЦОС ФСБ отметили, что максимальная санкция за совершение этих преступлений предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.