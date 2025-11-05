 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин назвал Тверскую область непростым «центром русской земли»

Виталий Королев и Владимир Путин
Виталий Королев и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин на встрече с заместителем руководителя ФАС Виталием Королевым предложил ему возглавить «непростую, но очень важную» Тверскую область и подчеркнул особую значимость региона. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства назвал Тверскую область одним из заметных и очень важных регионов страны, отметив, что область является «непростой», поскольку там есть ряд вопросов, требующих дополнительного внимания и решения. 

«Это, что называется, самый центр русской земли, и не потому, что он входит в Центральный [федеральный] округ, а по тому, что по истории, по тому, что и как делалось на этой земле в интересах укрепления нашего государства», — сказал Путин.

Он добавил, что несмотря на сложности, Тверская область остаётся «очень интересным регионом».

Владимир Путин назначил полпредом на Северо-Западе Игоря Руденю
Политика

В сентябре Владимир Путин досрочно освободил от должности губернатора Тверской области Игоря Руденю, который по собственному желанию ушел в отставку в связи с переходом на другую работу. Согласно указу, подписанному 29 сентября, Руденя был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Умер телеведущий Юрий Николаев
