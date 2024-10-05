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В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу

Дамбу, державшую воду Зеркальных озер, прорвало из-за дождливого лета, хотя специалисты предпринимали меры для ее укрепления. Дорога между двумя частями села Шелаболиха оказалась разрушена

В Шелаболихинском районе Алтайского края, прорвало дамбу, сдерживающую воду Зеркальных озер. В результате оказалась разрушена дорога, соединяющая две части села Шелаболиха, сообщил в телеграм-канале глава района Александр Шушунов.

«Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом. И, как следствие, вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена», — написал он.

Шелаболихинский район расположен на севере Алтайского края. Райцентр — село Шелаболиха — расположен в 70 км к западу от Барнаула.

По состоянию на 1 января 2023 года в Шелаболихинском районе проживали 10,3 тыс. человек.

На месте работают сотрудники профильных служб, сообщил Шушунов. Специалисты прорабатывают меры для скорейшей ликвидации прорыва, заверил глава района.

Он призвал население сохранять спокойствие и удалиться на безопасное расстояние от размытой дороги.

В районной администрации журналистам сообщили, что транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено, передает ТАСС. «Трасса и остальные дороги не затронуты — угрозы инфраструктуре нет», — уточнили в администрации района.

РБК направил запрос в администрацию Шелаболихинского района и обратился за комментарием в пресс службу губернатора Алтайского края.

Зеркальное — озеро в Шипуновском районе Алтайского края. Оно расположено к юго-западу от озера Урлаповского в Барнаульском ленточном бору. Поблизости расположена череда других озер — Серебренниковского, Степного, Песчаного, Бахматовского и других. Расстояние от Зеркального до Шелаболихи — 105 км на северо-восток.

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