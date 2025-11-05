 Перейти к основному контенту
Общество
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков

Жителей Москвы в среду, 5 ноября, будет ждать облачная погода, преимущественно без осадков, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода». Температура воздуха в столице в течение дня будет колебаться от плюс 5 до плюс 8 градусов.

Ветер — юго-западный со скоростью до 3 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в диапазоне 753–756 мм рт. ст. Влажность — 89%.

Синоптик рассказал, когда Москву покроет снег
Общество

Гидрометцентр предупредил, что в ночь на среду в Москве ожидается туман, из-за чего объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет длиться с 21:00 4 ноября по 9:00 5 ноября. Аналогичный уровень опасности установлен и в Московской области.

Сегодня россияне смогут наблюдать так называемое суперлуние. По данным Московского планетария, фаза полнолуния наступит в 16:20 мск. Это суперлуние станет самым ярким в текущем году, поскольку Луна максимально приблизится к Земле — расстояние составит 356 832 км.

