 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Десять человек погибли при пожаре в доме престарелых в БиГ

Еще 20 человек пострадали, их госпитализировали. Пожар начался 4 ноября после 21:45 мск на седьмом этаже здания
Фото: Emily Elconin / Getty Images
Фото: Emily Elconin / Getty Images

При пожаре в доме престарелых на северо-востоке Боснии и Герцеговины погибли 10 человек, еще 20 получили ранения, сообщает полиция, передает BGNES News Agency

Огонь вспыхнул на седьмом этаже около 21:45 мск 4 ноября. «По предварительной информации, в результате пожара погибли 10 жильцов дома престарелых в Тузле», — сказал представитель полиции.

Около 20 человек, включая пожарных, полицейских, медицинских работников, служащих и жителей дома, получили медицинскую помощь в клиническом центре университета Тузлы.

Полиция заявила, что полное расследование причин пожара будет проведено, как только позволят условия. Председатель трехстороннего президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Глава Кентукки сообщил о погибших и пострадавших при крушении самолета
Общество
Фото:Stephen Cohen / Getty Images

Ранее, 2 ноября, на северо-западе Мексики, в центре города Эрмосильо, произошел взрыв в магазине Waldo's, в результате которого возник пожар. По предварительным данным, предоставленным властями и спасательными службами, не менее 23 человек погибли, а более десяти получили травмы, включая детей.

Министерство общественной безопасности штата в X заявило, что взрыв не был терактом. Среди рассматриваемых версий произошедшего — утечка газа или скопление топлива.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Босния и Герцеговина пожар погибшие пострадавшие дом престарелых
Материалы по теме
В Кузбассе потушили вспыхнувший на полях пожар
Общество
Прокуратура обратилась в Минприроды из-за пожара на острове Недоразумения
Общество
МЧС не нашло возгорания в школе на юге Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Число погибших в авиакатастрофе в Кентукки выросло до 7 Политика, 06:36
Десять человек погибли при пожаре в доме престарелых в БиГ Политика, 05:59
ПВО сбила дроны над четырьмя районами Ростовской области Политика, 05:42
Дроны атаковали энергетическую инфраструктуру под Владимиром Политика, 05:38
Краснов поручил ускорить внедрение ИИ в работу судов Технологии и медиа, 05:08
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в сервисах поиска жилья Общество, 05:00
Трамп вновь выдвинул Айзекмана кандидатом на пост главы NASA Политика, 04:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Аэропорты Пензы и Самары возобновили работу Политика, 04:52
В Госдуме напомнили о штрафах за лысую зимнюю резину Общество, 04:46
Глава Кентукки сообщил о погибших и пострадавших при крушении самолета Общество, 04:20
Ограничения на полеты в аэропорту Саратова продлились более трех часов Политика, 04:14
Краснов отмел негативные последствия для незнающих прав в суде Общество, 04:09
Краснов фразой Петра I назвал «коварством» затягивание судебных процессов Общество, 03:45