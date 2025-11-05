Десять человек погибли при пожаре в доме престарелых в БиГ
При пожаре в доме престарелых на северо-востоке Боснии и Герцеговины погибли 10 человек, еще 20 получили ранения, сообщает полиция, передает BGNES News Agency
Огонь вспыхнул на седьмом этаже около 21:45 мск 4 ноября. «По предварительной информации, в результате пожара погибли 10 жильцов дома престарелых в Тузле», — сказал представитель полиции.
Около 20 человек, включая пожарных, полицейских, медицинских работников, служащих и жителей дома, получили медицинскую помощь в клиническом центре университета Тузлы.
Полиция заявила, что полное расследование причин пожара будет проведено, как только позволят условия. Председатель трехстороннего президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Ранее, 2 ноября, на северо-западе Мексики, в центре города Эрмосильо, произошел взрыв в магазине Waldo's, в результате которого возник пожар. По предварительным данным, предоставленным властями и спасательными службами, не менее 23 человек погибли, а более десяти получили травмы, включая детей.
Министерство общественной безопасности штата в X заявило, что взрыв не был терактом. Среди рассматриваемых версий произошедшего — утечка газа или скопление топлива.
