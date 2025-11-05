 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сербия сообщила о продолжении экспорта боеприпасов

Вучич: Сербия продолжит экспорт боеприпасов, несмотря на предостережения России

Сербия не остановит экспорт боеприпасов, несмотря на предостережения Службы внешней разведки (СВР) России об их возможном попадании на Украину, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«У нас [в военно-промышленном комплексе] 30 тысяч человек зависят от возможности продать эти боеприпасы кому-либо. Сейчас это хороший рынок, и мы можем продать все, что производим. Но когда продавали, получили два очень серьезных заявления российской внешней разведки России против Сербии и меня лично, потому что они нашли какие-то снаряды на украинской стороне», — заявил Вучич на саммите о расширении ЕС в Брюсселе. Видео опубликовано на YouTube-канале Euronews.

Вучич отметил, что подобные обвинения побудили Сербию приостановить экспорт боеприпасов в июне. Однако сегодня Белграду необходимо увеличить бюджет за счет продажи упомянутого товара, заявил глава сербского государства, подчеркнув, что власти приложат максимальные усилия, чтобы боеприпасы не попали в зону военной операции. «Нам нужно выживать. Я не говорю, что мы собираемся продавать русским или украинцам. Я говорю, что нам нужно продавать кому-то в мире», — сказал Вучич.

Материал дополняется

Софья Полковникова
Александр Вучич боеприпасы экспорт
