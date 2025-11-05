Сербия сообщила о продолжении экспорта боеприпасов

Сербия не остановит экспорт боеприпасов, несмотря на предостережения Службы внешней разведки (СВР) России об их возможном попадании на Украину, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«У нас [в военно-промышленном комплексе] 30 тысяч человек зависят от возможности продать эти боеприпасы кому-либо. Сейчас это хороший рынок, и мы можем продать все, что производим. Но когда продавали, получили два очень серьезных заявления российской внешней разведки России против Сербии и меня лично, потому что они нашли какие-то снаряды на украинской стороне», — заявил Вучич на саммите о расширении ЕС в Брюсселе. Видео опубликовано на YouTube-канале Euronews.

Вучич отметил, что подобные обвинения побудили Сербию приостановить экспорт боеприпасов в июне. Однако сегодня Белграду необходимо увеличить бюджет за счет продажи упомянутого товара, заявил глава сербского государства, подчеркнув, что власти приложат максимальные усилия, чтобы боеприпасы не попали в зону военной операции. «Нам нужно выживать. Я не говорю, что мы собираемся продавать русским или украинцам. Я говорю, что нам нужно продавать кому-то в мире», — сказал Вучич.

