Общество⁠,
0

Астрономы зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американские астрономы зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры. Она оказалась самой далекой от Земли и наиболее яркой из наблюдаемых на данный момент. Вероятно, сообщает Associated Press, в черную дыру затянуло крупную звезду.

«Ученые обнаружили самую яркую на сегодняшний день вспышку от сверхмассивной черной дыры, светящей с яркостью 10 триллионов солнц», — сообщается в статье. Такие вспышки могут возникать из-за пересечения магнитных полей или помех в газовых аккреционных дисках, расположенных вокруг черных дыр. Вспышка произошла от сверхмассивной черной дыры, которая расположена на расстоянии 10 млрд световых лет от Земли.

В предыдущий раз подобное явление заметили в 2018 году в Паломарской обсерватории в Калифорнии. Через три месяца после обнаружения вспышка достигла максимума, после чего ее яркость снизилась. «Скорее всего, это произошло потому, что большая звезда оказалась слишком близко к черной дыре и была разорвана на части».

Открытие также позволяет ученым «исследовать взаимодействие сверхмассивных черных дыр с окружающей средой на ранних этапах Вселенной», сказал Джозеф Майкл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который не принимал участия в новом исследовании.

Ксения Потрошилина
черная дыра космос астрономия
