 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной

Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Ночью 4 ноября Румыния поднимала в воздух истребители у границы с Украиной для обеспечения безопасности из-за воздушной тревоги. Об этом сообщило Министерство национальной обороны государства.

«В 0:17 (1:17 мск) из-за воздушной тревоги были подняты в воздух два самолета F-16, дислоцирующихся на авиабазе Фетешть, а в 2:45 (3:45 мск) — два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцирующихся на авиабазе Михаил Когэлничану», — сообщается на сайте ведомства.

Также там уточнили, что командиры имели возможность поразить воздушные цели, если те войдут в румынское воздушное пространство и создадут угрозу безопасности гражданам Румынии. Однако вторжения в воздушное пространство не зафиксировали, а обломки воздушных объектов на территории страны не обнаружили.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

4 ноября стало известно о том, что Румыния подписала контракт с Нидерландами на покупку 18 истребителей F-16 по цене €1. Эти самолеты будут использовать для обучения и инструктажа пилотов. Часть мест в программе отдадут украинским пилотам. При этом вместе с покупкой самолетов предусматривается оплата НДС в размере €21 млн. Налог рассчитан исходя из заявленной стоимости самолетов и пакета логистической поддержки в €100 млн.

На данный момент у Румынии есть 38 самолетов F-16. Первые 17 были куплены у Португалии, они поступили на вооружение после 2016 года. Также был сделан заказ на 32 самолета F-16 из Норвегии, из которых поставлен 21 самолет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
F-16 истребитель F-16 истребители F-16 Румыния авиация Воздушная тревога
Материалы по теме
В Польше заявили о попадании в жилой дом ракеты с собственного F-16
Политика
Румыния направила два истребителя F-16 на перехват дрона
Политика
ВСУ потеряли еще один истребитель F-16
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Зенит» подписал контракт с проведшим почти 90 матчей в НБА хорватом Спорт, 20:02
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС Политика, 19:54
Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине Политика, 19:46
Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной Политика, 19:39
Путин ввел штрафы для чиновников за игнорирование решений по экстремизму Общество, 19:25
ЕС раскрыл, как собирается заставить Грузию вернуться на путь интеграции Политика, 19:24
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
«Динамо» победило СКА, выиграв пятый подряд матч в КХЛ Спорт, 19:23
Посольство России выразило Италии протест за «грубую кампанию в СМИ» Политика, 19:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Роналду сравнил статус миллиардера с получением «Золотого мяча» Спорт, 19:00
Bloomberg узнал о решении лидеров ЕС пропустить саммит из-за Трампа Политика, 18:55
Путин расширил основания для бесплатной юридической помощи Общество, 18:47