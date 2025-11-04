Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной

Истребители F-16 (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Ночью 4 ноября Румыния поднимала в воздух истребители у границы с Украиной для обеспечения безопасности из-за воздушной тревоги. Об этом сообщило Министерство национальной обороны государства.

«В 0:17 (1:17 мск) из-за воздушной тревоги были подняты в воздух два самолета F-16, дислоцирующихся на авиабазе Фетешть, а в 2:45 (3:45 мск) — два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцирующихся на авиабазе Михаил Когэлничану», — сообщается на сайте ведомства.

Также там уточнили, что командиры имели возможность поразить воздушные цели, если те войдут в румынское воздушное пространство и создадут угрозу безопасности гражданам Румынии. Однако вторжения в воздушное пространство не зафиксировали, а обломки воздушных объектов на территории страны не обнаружили.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

4 ноября стало известно о том, что Румыния подписала контракт с Нидерландами на покупку 18 истребителей F-16 по цене €1. Эти самолеты будут использовать для обучения и инструктажа пилотов. Часть мест в программе отдадут украинским пилотам. При этом вместе с покупкой самолетов предусматривается оплата НДС в размере €21 млн. Налог рассчитан исходя из заявленной стоимости самолетов и пакета логистической поддержки в €100 млн.

На данный момент у Румынии есть 38 самолетов F-16. Первые 17 были куплены у Португалии, они поступили на вооружение после 2016 года. Также был сделан заказ на 32 самолета F-16 из Норвегии, из которых поставлен 21 самолет.