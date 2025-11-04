Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за €1

Межправительственный контракт о покупке Румынией у Нидерландов 18 истребителей F-16 стороны подписали в Бухаресте, сообщило Минобороны Румынии, пишет газета Adevărul.

Министр обороны страны Ионуц Моштяну заявил, что самолеты будут использовать исключительно для обучения и инструктажа, часть мест в программе будет посвящена обучению украинских пилотов. Он упомянул, что покупка совершается по символической цене в €1.

«Это разумная инвестиция в обучение, сотрудничество и будущее. Этот проект отражает доверие наших голландских партнеров и признание профессионализма румынских ВВС», - сказал министр обороны.

Однако вместе с покупкой также предусмотрена оплата НДС в размере €21 млн, рассчитанного исходя из заявленной стоимости самолетов и пакета логистической поддержки в €100 млн. НДС будет платить Румыния, но он останется в стране, уточняет Hotnews.ro.

