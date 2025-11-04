Глава ВЦИОМ рассказал, чего не хватает празднику народного единства

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Дню народного единства не хватает распространенных ритуалов, чтобы он выделялся среди других праздников и стал по-настоящему народным. Такое мнение в эфире Радио РБК высказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Я думаю, не хватает таких вот ритуалов распространенных, когда каждый из граждан хорошо знает и понимает, как, собственно, этот праздник принято отмечать. Если говорить о Новом годе, то это, конечно, семейное застолье, обращение президента, елка, подарки и так далее. Вот чего не хватает Дню народного единства, конечно, это такого рода общепринятого ритуала», — заявил он.

По мнению Федорова, людям нужно осознать ценность праздника, которая заключается в единстве народа.

Современный День народного единства, отмечаемый 4 ноября, является относительно новым для России. В советскую эпоху главным ноябрьским праздником была годовщина Октябрьской революции, которая широко отмечалась 7 и 8 ноября. В эти дни проходили военные парады и массовые демонстрации. После распада СССР от двух выходных остался лишь один день — 7 ноября, а масштабы празднования значительно сократились.

В 1995 году 7 ноября стало также Днем воинской славы в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, дата совпадала с годовщиной революции. С 1996 года праздник получил новое название — День согласия и примирения, под которым существовал почти десятилетие.

В 2004 году был учрежден День народного единства с фиксированной датой — 4 ноября. Праздник приурочили к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и фактическому окончанию Смутного времени в 1612 году.