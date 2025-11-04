 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Глава ВЦИОМ рассказал, чего не хватает празднику народного единства

Глава ВЦИОМ Федоров: празднику 4 ноября не хватает народных ритуалов
Сюжет
Радио РБК
Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости
Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Дню народного единства не хватает распространенных ритуалов, чтобы он выделялся среди других праздников и стал по-настоящему народным. Такое мнение в эфире Радио РБК высказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Я думаю, не хватает таких вот ритуалов распространенных, когда каждый из граждан хорошо знает и понимает, как, собственно, этот праздник принято отмечать. Если говорить о Новом годе, то это, конечно, семейное застолье, обращение президента, елка, подарки и так далее. Вот чего не хватает Дню народного единства, конечно, это такого рода общепринятого ритуала», — заявил он.

По мнению Федорова, людям нужно осознать ценность праздника, которая заключается в единстве народа.

В России появилось два новых праздника
Общество

Современный День народного единства, отмечаемый 4 ноября, является относительно новым для России. В советскую эпоху главным ноябрьским праздником была годовщина Октябрьской революции, которая широко отмечалась 7 и 8 ноября. В эти дни проходили военные парады и массовые демонстрации. После распада СССР от двух выходных остался лишь один день — 7 ноября, а масштабы празднования значительно сократились.

В 1995 году 7 ноября стало также Днем воинской славы в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, дата совпадала с годовщиной революции. С 1996 года праздник получил новое название — День согласия и примирения, под которым существовал почти десятилетие.

В 2004 году был учрежден День народного единства с фиксированной датой — 4 ноября. Праздник приурочили к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и фактическому окончанию Смутного времени в 1612 году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Далила Цельбель, Павел Березин
День народного единства праздники ВЦИОМ Валерий Федоров
Материалы по теме
В России появилось два новых праздника
Общество
В России начнут отмечать новый профессиональный праздник
Общество
В России появился профессиональный праздник в честь работников суда
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Турции начали поиски пропавшей россиянки Общество, 15:27
Еврокомиссар рассказала об идее испытательного срока для новых членов ЕС Политика, 15:11
В Петербурге двух молодых людей задержали за стрельбу из каршеринга Общество, 15:09
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
В Челябинске задержали женщину, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери Общество, 14:52
Совет Евросоюза выделил Украине более €1,8 млрд Политика, 14:48
Тарасова назвала американца Малинина лучшим фигуристом мира Спорт, 14:47
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни Политика, 14:32
Уитакер рассказал о встрече с Зеленским в Киеве Политика, 14:31
Путин поручил запустить единый префрежим для бизнеса на Дальнем Востоке Общество, 14:28
Саммит стран Северной и Южной Америк отложили после ударов США Политика, 14:24
«Фиорентина» уволила главного тренера после 10 матчей без побед Спорт, 14:13
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10