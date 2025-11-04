 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Стала известна причина смерти бывшего вице-президента США Чейни

Причиной смерти экс-вице-президента США Чейни стали осложнения после пневмонии
Дик Чейни
Дик Чейни (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Семья бывшего вице-президента США Дика Чейни сообщила, что он умер от сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений после пневмонии. Чейни скончался в возрасте 84 лет, сообщает CBS News.

Рядом с Чейни перед смертью была его жена Линн, с которой политик прожил 61 год, а также дочери Лиз и Мэри. В своем заявлении семья Чейни назвала его великим и хорошим человеком, который научил своих детей и внуков любить США.

Чейни стал 46-м вице-президентом США и пробыл на этом посту с 2001 по 2009 год в администрации бывшего президента Джорджа Буша-младшего. Газета The New York Times назвала Чейни наиболее влиятельным вице-президентом страны в новейшей истории. Он инициировал использование США вооруженных сил за рубежом, а также укрепление полномочий президента. «Его считали мрачным и бессердечным — Дартом Вейдером нашей администрации», — писал потом Буш.

Наибольший след Дик Чейни оставил в области национальной безопасности. Он был ключевой фигурой в организации войны в Персидском заливе в 1991 году против Ирака, вторгшегося в Кувейт, а после терактов 11 сентября 2001 года во многом определил реакцию администрации США. Чейни был убежденным сторонником вторжения в Ирак для свержения Саддама Хусейна, а также выступал в защиту несанкционированной слежки, бессрочного содержания под стражей подозреваемых и применения жестких методов допроса в целях предотвращения новых угроз. Его подход был настолько радикальным, что в 2008 году на тот момент сенатор и кандидат в вице-президенты Джо Байден назвал Чейни «самым опасным» человеком, занимавшим эту должность.

Даже после ухода из политики Чейни продолжал отстаивать свои решения, утверждая, что они были оправданы чрезвычайными обстоятельствами. В 2014 году, комментируя выводы сенатского доклада о неэффективности и жестокости «усиленных методов допроса», он заявил: «Я бы поступил так снова». По его словам, эти методы несопоставимы с «пытками, которые «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) применила к трем тысячам американцев 11 сентября».

Несмотря на принадлежность к консервативному крылу Республиканской партии, Чейни занимал резко отрицательную позицию по отношению к Дональду Трампу, видя в нем угрозу американской демократии. На президентских выборах он публично поддержал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, чем вызвал негодование в лагере Трампа. Свой поступок он объяснил тем, что «обязан поставить интересы страны выше партийных интересов, чтобы защитить Конституцию».

