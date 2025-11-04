 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичей ждет пасмурная погода с дождем

Жителей Москвы во вторник, 4 ноября, ждет пасмурный день с дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура влажность воздуха будет довольно высокой — 89%. Ветер будет дуть с севера-запада со скоростью до 2,8 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 749 мм ртутного столба.

Вильфанд рассказал, какие округа России столкнутся с избытком осадков
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

До конца недели в Москве ожидается незначительное понижение температуры: ночью столбики термометров могут опускаться ближе к нулю. Днем температурные показатели будут колебаться в пределах 5–8 градусов.

Вероятность осадков будет сохраняться, но они будут преимущественно легкими. Атмосферное давление останется в диапазоне 748–752 мм ртутного столба.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Теги
Москва Погода
Материалы по теме
Вильфанд заявил, что теплой погоды в этом году больше не будет
Общество
Вильфанд рассказал, где россиян ожидает теплый ноябрь
Общество
Вильфанд объяснил рекордное потепление в Москве адъекциями с Африки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В 12 регионах России средняя зарплата превысила 100 тыс. руб. Общество, 07:36
Москвичей ждет пасмурная погода с дождем Общество, 07:20
Дроны атаковали промышленный комплекс в Стерлитамаке Политика, 07:10
Пострадавший при обрушении башни Конти в Риме рабочий скончался Общество, 06:47
Компания Shein запретила продажу секс-кукол после жалоб властей Франции Общество, 06:32
Самолет-разведчик ВВС США заметили над Черным морем Политика, 06:22
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Митрополита УПЦ Арсения снова заключили под стражу на 60 дней Политика, 06:09
Пхеньян запустил ракеты в сторону Южной Кореи во время визита Хегсета Политика, 06:02
В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе Общество, 05:55
Еще три российских аэропорта ограничили полеты Общество, 05:23
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В США предупредили об угрозе приостановки авиасообщения из-за шатдауна Политика, 04:31
В России призвали ввести зарплату для воспитывающего детей родителя Общество, 04:14