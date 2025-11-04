Москвичей ждет пасмурная погода с дождем

Жителей Москвы во вторник, 4 ноября, ждет пасмурный день с дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура влажность воздуха будет довольно высокой — 89%. Ветер будет дуть с севера-запада со скоростью до 2,8 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 749 мм ртутного столба.

До конца недели в Москве ожидается незначительное понижение температуры: ночью столбики термометров могут опускаться ближе к нулю. Днем температурные показатели будут колебаться в пределах 5–8 градусов.

Вероятность осадков будет сохраняться, но они будут преимущественно легкими. Атмосферное давление останется в диапазоне 748–752 мм ртутного столба.