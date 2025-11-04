В России призвали ввести зарплату для воспитывающего детей родителя

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть введение государственной выплаты для родителей, которые полностью посвящают себя воспитанию детей до определенного возраста, сообщает RT со ссылкой на копию его обращения к главе Минтруда Антону Котякову.

«Учитывая высокую важность поддержки института семьи и стимулирования демографической ситуации, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста», — говорится в обращении парламентария.

Милонов отметил, что в последние годы в обществе активно обсуждаются меры поддержки родителей после рождения детей. По его словам, в некоторых семьях возникает необходимость присматривать за ребенком до пяти-шести лет, и один из супругов вынужден временно оставлять работу, что ведет к резкому снижению доходов семьи.

В конце июля вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов после рождения ребенка. Законопроект, направленный на согласование в правительство, дополняет ст. 255 Трудового кодекса новым положением: «Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в случае рождения ребенка».

В документе подчеркивается, что отсутствие гарантированного отпуска для отцов создает пробел в системе семейной поддержки и влияет на демографические показатели страны.