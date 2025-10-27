Суд подтвердил право родителей отменить совершенную ребенком покупку

Второй кассационный суд признал за родителями право отказаться от онлайн-покупки, совершенной ребенком через их аккаунт, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Суд рассмотрел дело жительницы Москвы, полуторагодовалая дочь которой случайно оформила заказ в приложении интернет-магазина, нажав кнопку «к оформлению». В корзине в тот момент находились 102 товара. После оформления женщина попыталась отменить покупку, однако получила отказ: заказ уже передали на сборку и отправку. Позднее продавец потребовал оплатить доставку и хранение товара.

Москвичка обратилась в суд, однако первые инстанции отклонили ее требования, указав, что обращение было направлено в службу поддержки, а не на официальную почту компании.

Кассационный суд занял иную позицию. Он отметил, что истец сразу отказалась от покупки и направила претензию в установленном порядке, а нижестоящие суды, формально сославшись на нарушение правил площадки, проигнорировали эти обстоятельства, фактически лишив женщину права на защиту. Дело направили на новое рассмотрение.

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ведомство рассмотрит возможность введения ограничений на возврат отдельных категорий товаров на маркетплейсах.

Министр отметил, что бизнес часто сталкивается со злоупотреблениями со стороны покупателей и недобросовестных конкурентов, включая возвраты и подмену товаров. Он отметил, что эти издержки отражаются на ценах на товары. Решетников добавил, что решение по данному вопросу может быть найдено до конца года.