Жители трех районов Курской области остались без света после удара ВСУ
В городе Рыльске Курской области в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, без света остались более 16 тыс. жителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах.
«Энергетики в самое ближайшее время начнут устранять последствия атаки», — написал Хинштейн.
До этого 3 ноября Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями в период с 12:00 мск до 18:00 мск.
