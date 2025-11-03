Хинштейн: жители трех районов Курской области остались без света после удара ВСУ

В городе Рыльске Курской области в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, без света остались более 16 тыс. жителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах.

«Энергетики в самое ближайшее время начнут устранять последствия атаки», — написал Хинштейн.

До этого 3 ноября Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями в период с 12:00 мск до 18:00 мск.