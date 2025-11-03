Российский парапланерист Грибанов разбился о скалы в Турции
Российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб при выполнении полета на юго-западе Турции, сообщила местная газета Star. Он влетел в скалы и разбился.
По данным издания, 37-летний спортсмен начал полет с 1700-метровой взлетной полосы Бабадага в районе Олюдениз. После этого Грибанов по неизвестной причине врезался в скалы.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть Грибанова. Его тело было доставлено в морг государственной больницы Фетхие.
По данным телеграм-канала SHOT, Грибанов родом и Санкт-Петербурга. Он учился полетам на курсах по спидфлаю, вместе с группой других учеников и инструкторов он отправился оттачивать мастерство в Турцию. Последний раз он был активен в социальных сетях в день гибели.
В июне россиянин разбился на параплане в горах Таджикистана. Спасатели нашли его тело в горах Варзобского района. В ходе передвижения летательное оборудование мужчины вышло из строя. В результате он упал в труднопроходимую зону и погиб на опасном горном участке.
