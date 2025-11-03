 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Президент Ирана перевел свою зарплату на строительство школ

Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан перевел свою зарплату на счет национальной кампании по строительству школ, выполнив обещание менее чем за 48 часов. Об этом SNNTV сообщил глава Национальной организации по ремонту, развитию и оснащению школ Реза Ханмохаммади.

По его словам, президент пообещал внести средства в четверг (30 октября) в 11:30 (11:00 мск) во время встречи с представителями строительной отрасли и донорами. Перевод был осуществлен в субботу (1 ноября) утром в 10:00 (09:30 мск), что подтверждено официальным депозитным письмом.

Масуд Пезешкиан стал президентом Ирана в начале июля 2024 года. До политической карьеры он работал кардиохирургом, возглавляя Тебризский университет медицинских наук.

Национальная кампания «Построй школу» стартовала в Иране осенью. Президент тогда объявил о переводе своей месячной зарплаты на строительство учебных заведений. Кампания призвана привлечь граждан к участию в строительстве и ремонте школ — как финансово, так и в форме другой помощи.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Иран Масуд Пезешкиан школы
