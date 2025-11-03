 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

35 несовершеннолетних узбекистанцев вернули на родину из России

Посольство Узбекистана в Москве в сотрудничестве с рядом министерств и Национальным агентством социальной защиты организовало возвращение на родину 35 несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщило агентство «Дунё».

В октябре рабочая группа выявила и вернула из Санкт-Петербурга, Челябинска и Москвы 16 детей. Еще 19 несовершеннолетних были возвращены 1 ноября из Екатеринбурга, Волгограда, Уфы, Нижнего Новгорода, Хакасии, Московской области, Махачкалы и Новосибирска. В рамках мероприятий всем детям оформлены необходимые документы, проведено медицинское обследование. После оформления документов все отправлены в Ташкент.

Принимаемые меры направлены на защиту прав и интересов граждан Узбекистана, особенно несовершеннолетних.

Власти Узбекистана вернут на родину сто сограждан из Санкт-Петербурга
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

В августе власти Узбекистана организовали возвращение на родину более сотни соотечественников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в Санкт-Петербурге, сообщило агентство «Дунё». В рамках благотворительной акции «Возвращение на Родину» гражданам были предоставлены сертификаты и авиабилеты. Также была оказана материальная помощь 33 гражданам Узбекистана, в том числе содержащимся в Центре временного содержания иностранных граждан.

