Умерла актриса из фильма «Макаров» Инна Штеренгарц

Инна Штеренгарц
Инна Штеренгарц (Фото: kino-teatr.ru)

Российская актриса Инна Штеренгарц умерла 2 ноября на 78-м году жизни, сообщил портал «Кино-театр.ру». Информацию подтвердил РБК режиссер Владимир Хотиненко.

По его словам, похороны состоятся 7 ноября в Екатеринбурге.

Штеренгарц окончила театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. В кино дебютировала в 1993 году в фильме Хотиненко «Макаров».

Умерла журналист «Известий» Мария Фролова
Общество
Мария Фролова

Актриса снялась в таких кинокартинах, как «Каникулы в зазеркалье», «Вечерний звон», «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя», «По ту сторону волков», «Метаморфозис», «Ленин. Неизбежность».

Штеренгарц также была кастинг-директором в таких проектах, как «Демон революции», «Следователь Тихонов» и «Рая знает».

