 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умерла журналист «Известий» Мария Фролова

Мария Фролова
Мария Фролова (Фото: из личного архива)

Журналистка «Известий» Мария Фролова умерла 2 ноября в возрасте 33 лет, сообщил ее муж Алексей Стейнерт.

Причина смерти не называется.

Фролова родилась в 1992 году в Ярославле. Окончила факультет социально-культурной деятельности Московского государственного института культуры (МГИК), потом получила юридическое образование. В начале журналистской карьеры работала в региональных изданиях, в том числе в ярославских газетах «Юность», «Родной город», «Аргументы и факты Ярославль».

Фролова пришла в редакцию «Известий» в 2021 году. Она создавала журналистские материалы по социальным темам: медицина, образование, научные разработки. Перед работой в «Известиях» сотрудничала с «Лента.ру».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Известия журналист некролог смерть
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Путей к успеху — раз‐два и обчелся»: Генри Минцберг о провалах лидеровПодписка на РБК, 11:47
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Очередь из 2,5 тыс. машин образовалась на границе Белоруссии и Польши Политика, 11:28
Умерла журналист «Известий» Мария Фролова Общество, 11:25
В НАТО увидели тупик в боях на Украине и призвали к переговорам Политика, 11:17
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В аэропорту Стамбула спасли сбежавшую кошку россиянки Общество, 11:13
Семь бигтехов стоят как 70% ВВП. Есть ли пузырь на рынке СШАПодписка на РБК, 11:06
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Почти 20 тыс. жителей Ставрополья остались без воды из-за аварии Общество, 10:53
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Почему осенью и зимой хочется спать и есть сладкое: объясняет наукаПодписка на РБК, 10:41
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30