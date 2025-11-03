Общество,
0
Умерла журналист «Известий» Мария Фролова
Мария Фролова
Журналистка «Известий» Мария Фролова умерла 2 ноября в возрасте 33 лет, сообщил ее муж Алексей Стейнерт.
Причина смерти не называется.
Фролова родилась в 1992 году в Ярославле. Окончила факультет социально-культурной деятельности Московского государственного института культуры (МГИК), потом получила юридическое образование. В начале журналистской карьеры работала в региональных изданиях, в том числе в ярославских газетах «Юность», «Родной город», «Аргументы и факты Ярославль».
Фролова пришла в редакцию «Известий» в 2021 году. Она создавала журналистские материалы по социальным темам: медицина, образование, научные разработки. Перед работой в «Известиях» сотрудничала с «Лента.ру».
Читайте РБК в Telegram.