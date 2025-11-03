Почти 20 тыс. жителей Ставрополья остались без воды из-за аварии
В Ставропольском крае произошло повторное аварийное отключение водоснабжения на водопроводе, сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко в телеграм-канале.
Речь идет о магистральном водоводе № 55 в Предгорном округе. «Причина аварии — повторный порыв на центральном водоводе», — написал Бондаренко.
По словам главы округа, прекращена подача воды в поселок Санамер, села Винсады и Новоблагодарное, восточную часть станицы Ессентукской, а также в некоторые социальные объекты. Отключения затронули 19,4 тыс. человек. Для обеспечения потребностей населения организуют подвоз воды.
Восстановление водоснабжения ожидается к 17:00 мск 3 ноября.
Накануне глава округа также сообщал об аварии на водоводе № 55. В результате была прекращена подача воды в поселок Санамер. Под отключение попали села Винсады, Новоблагодарное и восточная часть станицы Ессентукской.
