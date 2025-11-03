 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
24 человека погибли в лобовом столкновении автобуса и грузовика в Индии

В Индии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли более 20 человек

В районе штата Телангана грузовик с гравием столкнулся лоб в лоб с пассажирским автобусом, следовавшим в Хайдарабад. По данным полиции, погибло как минимум 24 человека, еще несколько пассажиров получили ранения, передает Hindustan Times.

Сильный удар привел к тому, что гравий из грузовика высыпался на автобус, зажав при этом находившихся внутри. Спасательные бригады с помощью экскаваторов извлекли пострадавших, тяжелораненых доставляют в больницы Хайдарабада.

Предварительная причина аварии — превышение скорости и потеря контроля водителем грузовика. Главный министр штата Ревант Редди поручил мобилизовать все службы для помощи раненым и контролировать спасательные операции.

24 октября в Индии, в штате Андхра‑Прадеш произошло ДТП с частным автобусом и мотоциклом на шоссе между Бангалором и Хайдарабадом, сообщала газета Hindustan Times. В результате ДТП автобус загорелся, погибло не менее 20 человек. По данным полиции, мотоцикл застрял под автобусом и ударился о топливный бак, что вызвало взрыв и быстрое распространение огня по транспортному средству.

