24 человека погибли в лобовом столкновении автобуса и грузовика в Индии
В районе штата Телангана грузовик с гравием столкнулся лоб в лоб с пассажирским автобусом, следовавшим в Хайдарабад. По данным полиции, погибло как минимум 24 человека, еще несколько пассажиров получили ранения, передает Hindustan Times.
Сильный удар привел к тому, что гравий из грузовика высыпался на автобус, зажав при этом находившихся внутри. Спасательные бригады с помощью экскаваторов извлекли пострадавших, тяжелораненых доставляют в больницы Хайдарабада.
Предварительная причина аварии — превышение скорости и потеря контроля водителем грузовика. Главный министр штата Ревант Редди поручил мобилизовать все службы для помощи раненым и контролировать спасательные операции.
24 октября в Индии, в штате Андхра‑Прадеш произошло ДТП с частным автобусом и мотоциклом на шоссе между Бангалором и Хайдарабадом, сообщала газета Hindustan Times. В результате ДТП автобус загорелся, погибло не менее 20 человек. По данным полиции, мотоцикл застрял под автобусом и ударился о топливный бак, что вызвало взрыв и быстрое распространение огня по транспортному средству.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы