В Чехии остановили движение десятков поездов из-за кражи кабелей

На северо-востоке Чехии остановили десятки поездов в связи с кражей кабелей систем, обеспечивающих движение по железной дороге, сообщил портал Novinky.

Кабели украли между городами Липник-над-Бечвой и Границе в районе Пршерова вечером 2 ноября.

Как сообщил изданию представитель железнодорожного управления Мартин Кавка, подозреваемых в краже арестовали.

«Это масштабная кража кабелей возле Липника-над-Бечвой. Эти кабели важны для управления переключателями и другими устройствами безопасности», — пояснил Кавка. По его словам, движения поездов восстановят в понедельник, 3 ноября.

Информации, сколько кабелей украли подозреваемые, пока нет. Арестованы три человека, рассказала пресс-секретарь полиции Мари Шафаржова.