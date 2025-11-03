 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Чехии остановили движение десятков поездов из-за кражи кабелей

На северо-востоке Чехии остановили десятки поездов в связи с кражей кабелей систем, обеспечивающих движение по железной дороге, сообщил портал Novinky.

Кабели украли между городами Липник-над-Бечвой и Границе в районе Пршерова вечером 2 ноября.

Как сообщил изданию представитель железнодорожного управления Мартин Кавка, подозреваемых в краже арестовали. 

В Москве машиниста электропоезда обвинили в вовлечении юношей в зацепинг
Общество
Фото:СК России

«Это масштабная кража кабелей возле Липника-над-Бечвой. Эти кабели важны для управления переключателями и другими устройствами безопасности», — пояснил Кавка. По его словам, движения поездов восстановят в понедельник, 3 ноября.

Информации, сколько кабелей украли подозреваемые, пока нет. Арестованы три человека, рассказала пресс-секретарь полиции Мари Шафаржова.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Полина Минаева
Чехия железнодорожный транспорт кража
Материалы по теме
В Петербурге пару задержали за поджог железнодорожного оборудования
Политика
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после перерыва в восемь лет
Общество
В Иране скорректируют маршрут железнодорожной ветки коридора «Север — Юг»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Трамп допустил ввод войск в Нигерию Политика, 10:17
Директор «Достоевских» о страданиях читателей, выживании и царских женах Общество, 10:17
Тревога, гнев, вина: как справиться с болезненными эмоциямиПодписка на РБК, 10:06
Связанный с правительством Абу-Даби фонд инвестирует в склад для Ozon Бизнес, 10:05
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
В Чехии остановили движение десятков поездов из-за кражи кабелей Общество, 10:00
Что такое убеждения, какие бывают и можно ли их изменить Стиль, 10:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Мошенники в России начали применять схему «двойного агента» Общество, 10:00
«Р-фарм» начнет поставлять корейские инсулиновые помпы в Россию Бизнес, 09:45
Мощное землетрясение в Афганистане частично разрушило мечеть Мазари-Шариф Общество, 09:40
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Заморозки зафиксировали в ночь на 3 ноября в Москве Общество, 09:26
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Рынку бензина нужны изменения. Что поможет предотвращать кризисыПодписка на РБК, 09:00