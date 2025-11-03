В России нашли новый вид древнего гигантского медведя

Установлен новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего на территории России около 5–6 млн лет назад, сообщил «РИА Новости» директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.

«Мной описан новый вид из вымершей группы гигантских медведей, родственной современным большим пандам», — рассказал Лопатин. По его словам, он назвал вид ураканом Борисяка, в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Борисяка (1872–1944), который изучал ископаемых медведей.

Вид медведей, о которых рассказал Лопатин, был по величине как самые крупные из современных бурых медведей, которые весят свыше 700 кг.

Исследование проводилось на останках возрастом около 5,5–6 млн лет, найденных в Ставропольском крае. Пока что уракан Борисяка известен лишь по одной особи.

«Древние медведи изучены далеко не исчерпывающим образом, так что новые виды еще будут находить в разных странах мира, в том числе и в России», — отметил Лопатин.

В семействе медвежьих представлено пять современных родов, восемь видов. Некоторые из них: бурый медведь (Ursus arctos), белый медведь (Ursus maritimus), американский черный медведь (Ursus americanus), гималайский медведь (Ursus thibetanus), очковый медведь (Tremarctos ornatus). Малайский медведь (Helarctos malayanus), самый маленький представитель семейства, встречается в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Медведи живут в разных климатических зонах — от арктических льдов до тропических лесов. Многие виды медведей занесены в Красную книгу и нуждаются в охране.