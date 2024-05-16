Российские ученые обнаружили в Кузбассе новый вид динозавров
Новый вид динозавров Киякурсор лонгипес найден возле деревни Шестаково в Кузбассе, об этом сообщила заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Елена Плаксина во время пресс-конференции, посвященной международному фестивалю «Динотерра».
«Киякурсор лонгипес (Kiyacursor longipes) — кийский длинноногий бегун — назван так из-за особенностей анатомического строения задних конечностей. По сравнению с другими аналогичными схожими представителями у него очень длинные ноги. Это новый род и вид динозавра. Его ближайшие родственники из Юрского периода», — рассказала Елена Паксина.
Она также уточнила, что динозавр был найден летом 2023 года в деревне Шестаково, а 15 мая 2024 года в журнале «Труды Королевского общества» опубликована статья «Последний цератозавр Азии: новый ноазаврид из раннемелового Великого сибирского рефугиума».
В августе 2023-го сообщалось о том, что в Кузбассе нашли фрагмент скелета хищного динозавра, который может принадлежать к новому виду. Фрагменты его скелета обнаружили сотрудники регионального краеведческого музея на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципальном округе.
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