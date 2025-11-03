Аэропорт Саратова приостановил рейсы
Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Российские аэропорты вводят временные ограничения в связи с угрозой налета беспилотников.
В ночь на 3 ноября полеты приостановили в 13 аэропортах. Все ограничительные меры окончательно сняли к 10:38 часам.
