Общество⁠,
0

Трамп пообещал помочь больному раком автору комиксов о Дилберте

Президент США Дональд Трамп пообещал помочь больному метастазированным раком предстательной железы автору комиксов о Дилберте Скотту Адамсу получить необходимые для лечения лекарства.

Глава государства опубликовал в соцсети Truth Social скриншот публикации Адамса, где тот рассказал, что его поставщик медицинских услуг задерживает назначение даты введения жизненно необходимого препарата. В своем обращении Адамс попросил президента вмешаться и «спасти ему жизнь».

«Принял в работу», — написал Трамп.

Трамп отчитал журналистку, пошутив про «секретные планы» против Венесуэлы
Политика

Адамс наиболее известен как автор сатирического комикса Dilbert, издаваемого более 35 лет. Серию его комиксов печатали примерно в 2000 газетах 70 стран мира, также создан одноименный мультсериал.

Адамс также является автором множества книг, таких как «Осколки Бога», «Готическая любовь», «Дави как Трамп» и других.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп помощь рак США художник комиксы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
