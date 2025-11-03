Трамп пообещал помочь больному раком автору комиксов о Дилберте

Президент США Дональд Трамп пообещал помочь больному метастазированным раком предстательной железы автору комиксов о Дилберте Скотту Адамсу получить необходимые для лечения лекарства.

Глава государства опубликовал в соцсети Truth Social скриншот публикации Адамса, где тот рассказал, что его поставщик медицинских услуг задерживает назначение даты введения жизненно необходимого препарата. В своем обращении Адамс попросил президента вмешаться и «спасти ему жизнь».

«Принял в работу», — написал Трамп.

Адамс наиболее известен как автор сатирического комикса Dilbert, издаваемого более 35 лет. Серию его комиксов печатали примерно в 2000 газетах 70 стран мира, также создан одноименный мультсериал.

Адамс также является автором множества книг, таких как «Осколки Бога», «Готическая любовь», «Дави как Трамп» и других.