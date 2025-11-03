Зеленский анонсировал встречи по поводу поставок Patriot
На этой неделе состоится несколько встреч, посвященных поставкам зенитных ракетных систем Patriot Украине, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
Встречи пройдут как с лидерами государств, так и с производителями систем ПВО и ракет.
«Мы будем продолжать работать над тем, чтобы его [Patriot — РБК] получить. И не только на политическом уровне, с государствами и лидерами, но и с производителями всех необходимых систем ПВО, ракет к ним. На следующей неделе состоятся встречи по этому вопросу», — сказал он.
Накануне Киев получил от Германии две системы Patriot, за день до этого проект Germany Aid to Ukraine написал в соцсети Х, что поставка была оплачена Данией, Литвой и Норвегией.
Россия выступает против любой военной помощи Украине. Кремль подчеркивал, что никакая поддержка не помешает достичь поставленных целей.
