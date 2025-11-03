 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский анонсировал встречи по поводу поставок Patriot

Зеленский анонсировал встречи по поводу поставок Patriot Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

На этой неделе состоится несколько встреч, посвященных поставкам зенитных ракетных систем Patriot Украине, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Встречи пройдут как с лидерами государств, так и с производителями систем ПВО и ракет.

«Мы будем продолжать работать над тем, чтобы его [Patriot — РБК] получить. И не только на политическом уровне, с государствами и лидерами, но и с производителями всех необходимых систем ПВО, ракет к ним. На следующей неделе состоятся встречи по этому вопросу», — сказал он.

Украина получила новые системы Patriot
Политика
Фото:Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Накануне Киев получил от Германии две системы Patriot, за день до этого проект Germany Aid to Ukraine написал в соцсети Х, что поставка была оплачена Данией, Литвой и Норвегией.

Россия выступает против любой военной помощи Украине. Кремль подчеркивал, что никакая поддержка не помешает достичь поставленных целей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Украина Patriot ЗРК Patriot Владимир Зеленский Германия
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Украина получила новые системы Patriot
Политика
Германия отправила Украине обещанные в августе два ЗРК Patriot
Политика
Зеленский рассказал о подготовке контракта с США на закупку 25 Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп исключил отправку ракет Tomahawk на Украину Политика, 02:29
ХАМАС передал Израилю тела еще трех заложников Политика, 02:06
Экс-замглавы Минобороны Украины призвал вывести войска из Покровска Политика, 02:01
Зеленский анонсировал встречи по поводу поставок Patriot Политика, 01:27
Толчки от землетрясения в Афганистане ощутили в Узбекистане и Казахстане Общество, 01:25
МИД Эстонии сообщил о проплывшем по Нарве катере с флагом ЧВК «Вагнер» Политика, 01:24
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Дрон нарушил работу аэропорта Бремена почти на час Политика, 01:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Саратова приостановил рейсы Политика, 00:20
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В России запретили вывоз необходимой для производства удобрений серы Политика, 00:10
Над четырьмя регионами России за три часа сбили восемь дронов Политика, 00:00
По Крымскому мосту запретили проезд электромобилей Общество, 00:00