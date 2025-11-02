В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремел взрыв, написал мэр Игорь Терехов в телегрпм-канале.
По предварительным данным, взрыв был слышен в Индустриальном районе города, уточнил он. «Суспільне» сообщает о серии взрывов в Харькове.
В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы