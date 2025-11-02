В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремел взрыв, написал мэр Игорь Терехов в телегрпм-канале.

По предварительным данным, взрыв был слышен в Индустриальном районе города, уточнил он. «Суспільне» сообщает о серии взрывов в Харькове.

В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.