Военная операция на Украине⁠,
0

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове раздались взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прогремел взрыв, написал мэр Игорь Терехов в телегрпм-канале.

По предварительным данным, взрыв был слышен в Индустриальном районе города, уточнил он. «Суспільне» сообщает о серии взрывов в Харькове.

В Киеве прогремели взрывы
Политика

В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

